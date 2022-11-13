Появились подробности казни бойца ЧВК «Вагнер» на Украине

Baza: бойца ЧВК «Вагнер» на Украине забили до смерти кувалдой за предательство

Бойца частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Нужина, сдавшегося Вооруженным силами Украины (ВСУ) насмерть забили кувалдой за предательство. О подробностях его казни сообщает издание Baza.

По данным источника, для украинской стороны эта история выглядит неприятно. «Если учесть, что Нужина умыкнули из Киева вагнеровцы, то тогда, получается, что СБУ и ГУР облажались, а кто это захочет публично признать? А если даже Украина и обменяла Нужина, то, во-первых, сделала она это против его воли, потому что добровольно он бы сюда не приехал», — предположил он.

По словам собеседника издания, у ЧВК есть разные способы воздействия на предателей. «Вы, наверняка, слышали выражение "двухсотый" (убитый) и "трехсотый" (раненый). А у нас введен в оборот еще и термин "восьмисотый". Это если кто-то бежал с позиций, то битами ноги ломают. А после заживления обратно возвращают», — сообщил он. Источник также заявил, что "вагенровцы" — единственные на фронте, кто сейчас не отступает.

Ранее владелец компании «Конкорд» и основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что казнь бывшего российского заключенного, можно оценить словами «собаке — собачья смерть». «Я предпочитаю смотреть историю в театре. Что касается окувалдованного, то в данном шоу видно, что он не нашел счастья в Украине, а встретился с недобрыми, но справедливыми людьми. Мне кажется, этот фильм называется "Собаке — собачья смерть"», — прокомментировал произошедшее Пригожин.

