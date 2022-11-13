На Западе допустили зимние диверсионные атаки Украины на российские позиции

NYT допустила, что Украина зимой будет совершать диверсионные атаки на российские позиции

Западная газета The New York Times (NYT) допустила, что Украина зимой будет совершать диверсионные атаки на российские позиции, в том числе на территории вступивших в состав страны по итогам референдумов регионов.

Отмечается, что Киев может запустить скрытую кампанию в качестве ответа на удары по инфраструктуре государства.

«Украинцы, похоже, собираются продолжать настаивать на саботаже и диверсионных атаках на российских позициях», — полагает старший вице-президент Центра стратегических и международных исследований Сет Джонс.

По словам военных аналитиков, во время надвигающейся паузы обе стороны также проведут переподготовку войск и подготовятся к новому наступлению в феврале.

По информации издания, администрация президента США Джо Байдена призвала использовать зимнее затишье для восстановления украинских оборонительных и наступательных вооружений.

The New York Times также сообщила, что временная остановка активных боевых действий на Украине зимой может продлиться до шести месяцев. Отмечается, что пауза связана с неблагоприятной погодой — сильными дождями, снегопадами и размякшей от воды почвой. Уточняется, что климатические условия не только замедлят передвижение российских и украинских войск, но и снизят темп специальной операции на Украине.

