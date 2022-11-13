Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:34, 13 ноября 2022Бывший СССР

На Западе допустили зимние диверсионные атаки Украины на российские позиции

NYT допустила, что Украина зимой будет совершать диверсионные атаки на российские позиции

Фото: The Presidential Office of Ukraine/ Globallookpress.com

Западная газета The New York Times (NYT) допустила, что Украина зимой будет совершать диверсионные атаки на российские позиции, в том числе на территории вступивших в состав страны по итогам референдумов регионов.

Отмечается, что Киев может запустить скрытую кампанию в качестве ответа на удары по инфраструктуре государства.

«Украинцы, похоже, собираются продолжать настаивать на саботаже и диверсионных атаках на российских позициях», — полагает старший вице-президент Центра стратегических и международных исследований Сет Джонс.

По словам военных аналитиков, во время надвигающейся паузы обе стороны также проведут переподготовку войск и подготовятся к новому наступлению в феврале.

По информации издания, администрация президента США Джо Байдена призвала использовать зимнее затишье для восстановления украинских оборонительных и наступательных вооружений.

The New York Times также сообщила, что временная остановка активных боевых действий на Украине зимой может продлиться до шести месяцев. Отмечается, что пауза связана с неблагоприятной погодой — сильными дождями, снегопадами и размякшей от воды почвой. Уточняется, что климатические условия не только замедлят передвижение российских и украинских войск, но и снизят темп специальной операции на Украине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Власти Турции сообщили о совершившей теракт в Стамбуле женщине
В Китае заявили о риске США стать посмешищем
Постпредство РФ обвинило Запад в желании узаконить кражу российских активов
Названы возможные организаторы теракта в Стамбуле
На Западе допустили зимние диверсионные атаки Украины на российские позиции
Белоруссия начала оснащать объекты средствами борьбы с беспилотниками
Офицер разведки США обвинил Вашингтон в поддержке украинских националистов
В Турции начали расследовать публикации в соцсетях о взрыве в Стамбуле
В Британии назвали ошибкой сохранение НАТО после распада СССР
Трамп назвал виновного в поражении республиканцев на выборах в сенат
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.