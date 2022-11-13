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20:05, 13 ноября 2022Мир

Граждане Росиии не пострадали при взрыве в Стамбуле

Генконсульство РФ заявило, что россиян среди пострадавших при взрыве в Стамбуле нет

Фото: Kemal Aslan / Reuters

Согласно предварительным данным, среди пострадавших при взрыве на улице Истикляль в Стамбуле нет граждан России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское генеральное консульство.

«По информации турецкой стороны, в результате теракта, произошедшего 13 ноября на улице Истикляль в Стамбуле, погибли 6 и ранены 53 человека. По имеющимся у генерального консульства предварительным данным, среди пострадавших российские граждане отсутствуют», — говорится в сообщении.

О случившемся на пешеходной туристической улице Истикляль стало известно днем 13 ноября. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что предварительные данные расследования взрыва в центре Стамбула указывают на теракт.

Губернатор Стамбула Али Ерликая предварительно сообщал, что в результате взрыва погибли четверо, пострадали 38 человек. Позже Эрдоган уточнил, что число погибших выросло до шести, а раненых — до 53.

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Варвара Кошечкина
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