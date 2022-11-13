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12:02, 13 ноября 2022Ценности

53-летняя Дженнифер Лопес снялась в платье с глубоким декольте

Певица Дженнифер Лопес снялась в платье с глубоким декольте и восхитила поклонников

Фото: @jlo

Американская актриса и поп-исполнительница Дженнифер Лопес снялась в откровенном образе и поделилась результатом с фанатами. Соответствующие снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

53-летняя знаменитость разместила фотографии, на которых она позирует у стола в белом платье с глубоким V-образным декольте в сочетании с шубой того же цвета. При этом волосы певицы собраны в гладкий пучок, а на лицо нанесен нюдовый макияж. Вдобавок Лопес опубликовала кадры, сделанные в зеркало, на которых она запечатлена в оголяющем грудь топе.

Подписчики восхитились внешним видом телезвезды в комментариях под постом, который набрал 669 тысяч лайков. «Красотка», «Шикарная», «Восхщаюсь твоей красотой», «Самая красивая женщина», «Сексуально», «Просто вау», «Суперская», — высказывались поклонники.

В сентябре певица Дженнифер Лопес раскрыла секрет молодости. Для поддержания формы поп-исполнительница пьет много воды и спит семь-восемь часов в сутки. Кроме того, Лопес отметила, что не употребляет алкоголь и никогда не курила.

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Майя Пономаренко
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