Жителям Киева посоветовали покинуть город из-за проблем с энергетикой

Жителям Киева посоветовали покинуть город из-за проблем с энергетикой. Такую рекомендацию озвучил в эфире телемарафона на канале «Киев» депутат Киевского городского совета Андрей Витренко, чьи слова цитирует РИА Новости.

«Скажу откровенно, что ситуация сложная. Если у людей есть более лучшие условия перезимовать в более комфортных условиях, то можно это сделать для того, чтобы сохранить тот уровень комфорта, к которому привыкли наши граждане», — сказал Витренко.

При этом о строгой рекомендации оставить Киев речи пока не идет.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уже предупреждал об эвакуации из городов в случае энергокризиса. Тогда он отметил, что позиция правительства и ответственных ведомств страны состоит в том, что эвакуация может применяться в последнюю очередь, как самый экстренный шаг. Он также рассказал, что киевские власти усиленно готовятся к зиме.