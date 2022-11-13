Два человека погибли в ДТП с автобусом на российской трассе

Два человека погибли и семь пострадали в ДТП в Кузбассе

В Кузбассе два человека погибли и семь пострадали в ДТП с участием автобуса. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГИБДД российского региона в воскресенье, 13 ноября, пишет ТАСС.

Авария произошла в Кемеровской области на трассе Белово — Инской: столкнулись пассажирский автобус ЛиАЗ и легковой автомобиль Chery Tiggo. По предварительным данным, водитель иномарки выехал на встречную полосу.

«В результате ДТП от полученных травм скончались на месте 63-летний водитель Chery Tiggo и несовершеннолетний пассажир, с травмами различной степени тяжести в больницу доставлены еще два пассажира: 40-летний мужчина и 41-летняя женщина», — сообщили в ГИБДД.

Пострадали также пять пассажиров ЛиАЗа: две россиянки 20 и 52 лет, а также трое подростков — 13, 14 и 15 лет.

Утром 2 ноября смертельное ДТП произошло в центре Москвы. На улице 1905 года грузовик смял такси с водителем и пассажиром внутри, таксист скончался на месте.