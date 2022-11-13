Минобороны России сообщило об освобождении поселка Майорск

Минобороны России сообщило об освобождении донецкого поселка Майорск

Минобороны России сообщило об освобождении донецкого поселка Майорск, расположенного неподалеку от Горловки. Об этом заявил журналистам в воскресенье, 13 ноября, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На Донецком направлении в результате успешных наступательных действий российских войск полностью освобожден поселок Майорск», — сообщили в министерстве обороны России.

Майорск примыкает к Горловке с северной стороны. Поселок известен тем, что в нем находится одноименный пункт пропуска из ДНР на территории, контролируемые Украиной.

Ранее об уходе украинских бойцов из Майорска сообщил общественный деятель и военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Кухар. Он отметил, что поселок оставлен «вынужденно» и теперь «строится новая линия обороны». Кухар добавил, что отбить поселок обратно невозможно, поскольку в этом районе у ВСУ очень слабая поддержка артиллерии — в 10 раз меньше, чем у России.