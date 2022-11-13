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14:13, 13 ноября 2022Россия

Минобороны России сообщило об освобождении поселка Майорск

Минобороны России сообщило об освобождении донецкого поселка Майорск

Фото: AP

Минобороны России сообщило об освобождении донецкого поселка Майорск, расположенного неподалеку от Горловки. Об этом заявил журналистам в воскресенье, 13 ноября, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На Донецком направлении в результате успешных наступательных действий российских войск полностью освобожден поселок Майорск», — сообщили в министерстве обороны России.

Майорск примыкает к Горловке с северной стороны. Поселок известен тем, что в нем находится одноименный пункт пропуска из ДНР на территории, контролируемые Украиной.

Ранее об уходе украинских бойцов из Майорска сообщил общественный деятель и военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Кухар. Он отметил, что поселок оставлен «вынужденно» и теперь «строится новая линия обороны». Кухар добавил, что отбить поселок обратно невозможно, поскольку в этом районе у ВСУ очень слабая поддержка артиллерии — в 10 раз меньше, чем у России.

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Олег Давыдов
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