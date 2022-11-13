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13:06, 13 ноября 2022Бывший СССР

Украинские войска оставили Майорск

Украинский военный Кухар заявил, что ВСУ оставили Майорск

Фото: Libkos / AP

Общественный деятель и военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Кухар сообщил об уходе украинских бойцов из Майорска возле Горловки. Об этом в воскресенье, 13 ноября, пишет mk.ru.

«Майорск вынужденно оставлен, и строится новая линия обороны», — приводит издание его слова.

Кухар добавил, что отбить город обратно невозможно, поскольку в этом районе у ВСУ очень слабая поддержка артиллерии — в 10 раз меньше, чем у России.

4 ноября временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о продвижении в направлении Майорска и Первомайского.

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Евгения Куликова
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