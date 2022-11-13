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11:11, 13 ноября 2022Россия

Российский регион был частично обесточен из-за сильного ветра

Пять районов Нижегородской области были частично обесточены из-за сильного ветра

Фото: Shutterstock

Пять районов Нижегородской области были частично обесточены из-за сильного ветра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

Уточняется, что 12 ноября 2022 года в российском регионе прошел сильный дождь, который сопровождался порывами ветра. Его скорость достигала 17-22 метров в секунду.

«От оперативных дежурных единых дежурно-диспетчерских служб поступали сообщения о последствиях прохождения неблагоприятных метеорологических явлений в девяти муниципальных образованиях Нижегородской области. Зафиксировано порядка 20 случаев падения деревьев на автомобили», — цитирует информагентство сообщение регионального МЧС.

В результате погодного катаклизма никто не пострадал, но жители пяти районов остаются без света. Сроки устранения последствий сильного ветра пока не называются.

Тем временем без электроснабжения, воды и отопления может остаться Киев. Такой вариант развития событий допустил мэр украинской столицы Виталий Кличко. По его словам, в городе создан большой запас топлива, генераторов, еды и воды. Кроме того, оборудованы пункты обогрева.

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Олег Давыдов
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