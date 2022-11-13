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17:21, 13 ноября 2022Забота о себе

Россиянам назвали лучшие напитки для укрепления нервной системы

Врач-невролог Мацокин: зеленый и белый чаи способствуют укреплению нервных клеток

Фото: unsplash

Лучшие напитки, помогающие улучить работу нервной системы, — это зеленый и белый чай. К такому выводу пришел врач-невролог сети клиник «Атлас» Игорь Мацокин, передает «Газета.Ru».

Эксперт подчеркнул, что в данных напитках содержатся такие полезные компоненты, как катехин, антиоксиданты, эфирные масла, аминокислоты, витамины В1 и В2, железо, магний, которые не только способствуют укреплению нервных клеток, но и помогают чувствовать себя лучше, а также сохранять бодрость на протяжении всего дня.

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При этом, по словам Мацокина, россиянам не стоит злоупотреблять кофе. Врач объяснил, что данный напиток, хотя и дает заряд бодрости, может оказывать негативное влияние на организм. «Цикорий, пусть и напоминает кофе на вкус, кофеина не содержит, и поэтому не усиливает сердцебиение и не повышает давление. Благодаря витаминам группы В он может улучшать настроение и расслаблять нервную систему в целом», — заключил специалист.

Также среди уменьшающих тревогу и снимающих эмоциональное напряжение продуктов назван зверобой, который входит в состав некоторых травяных чаев. «Полагают, что антидепрессивное действие растения обусловлено способностью его активных веществ повышать уровень серотонина. Серотонин помогает регулировать циклы сна и бодрствования, играет важную роль в настроении, моторных, когнитивных и вегетативных функций организма, — пояснил невролог. — Кроме того, зверобой влияет на обмен мелатонина, гормона сна».

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина раскрыла полезные свойства чайного гриба. Эксперт отметила, что чайный гриб богат пробиотиками, которые поддерживают здоровье кишечника, иммунной системы и положительно влияют на психическое состояние. Диетолог подчеркнула, что регулярное употребление данного напитка способно защитить сердце и сосуды от негативных воздействий. 

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Валентина Процкова
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