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09:16, 13 ноября 2022Мир

В Словении начался второй тур выборов президента

В Словении открылись участки для голосования во втором туре выборов президента страны

Фото: Shutterstock

В Словении начался второй тур президентских выборов, участки для голосования открыты с 7 утра по местному времени (8 часов по московскому). Об этом пишет РИА Новости.

Государственная избирательная комиссия страны сообщила, что на пост президента претендуют экс-руководитель МИД Анже Логар и адвокат и гражданский активист Наташа Пирц Мусар. В первом туре голосования Логар получил 33,9 процента голосов избирателей, в то время как за Пирц Мусар проголосовали 26,8 процента пришедших на выборы. Явка в первом туре составила чуть более 51 процента.

Голосование будет проходить до 19 часов (20 часов по мск). Всего в Словении правом голоса обладают 1,7 миллиона человек.

В апреле оппозиционное левоцентристское «Движение Свобода» победило на выборах в парламент Словении. Сейчас «Движение Свобода» поддерживает на президентских выборах Пирц Мусар.

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Варвара Кошечкина
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