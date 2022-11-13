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00:21, 14 ноября 2022Мир

Независимый кандидат Пирц Мусар вышла в лидеры на выборах президента Словении

Экс-глава МИД Словении Логар признал победу кандидата Пирц Мусар на выборах президента
Анже Логар и Наташа Пирц Мусар

Анже Логар и Наташа Пирц Мусар. Фото: Zeljko Stevanic/ Globallookpress.com

Во втором туре выборов президента Словении вышла в лидеры независимый кандидат, беспартийная гражданская активистка, адвокат и писатель Наташа Пирц Мусар. Ее победу признал второй претендент, экс-глава МИД государства Анже Логар, передает РИА Новости.

«Наташа Пирц Мусар становится пятым президентом Словении и первой дамой-президентом, поздравляю ее», — отметил дипломат, добавив, что она станет хорошим главой государства, если прислушается к мнению граждан.

По итогам подсчета 98,29 процента голосов Пирц Мусар получила 54,03 процента, Логар — 45,96 процента. Второй тур выборов проходил в воскресенье 13 ноября, явка составила 45,97 процента.

Действующий президент Словении Борут Пахор провел на своем посту два сроки и не может быть избран, согласно конституции государства.

В апреле оппозиционное левоцентристское «Движение Свобода» победило на выборах в парламент Словении. Сейчас «Движение Свобода» поддерживает на президентских выборах Пирц Мусар.

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Марина Совина
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