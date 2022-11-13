В Twitter начались увольнения модераторов

Twitter увольняет сотрудников и подрядчиков по модерации контента

В компании Twitter начались увольнения сотрудников. Об этом сообщает портал Axios.

Сокращения коснутся работников, перед которыми отчитывались подрядчики, занимающиеся модерацией контента. В этой связи высказываются опасения, что не будут исполнены обязательства по оплате их работы из-за неподписанных рабочих листов.

Также будет расторгнуто сотрудничество Twitter с неопределенным числом подрядчиков в разных областях.

Вместе с тем, сообщается, что Twitter предпринимает усилия по возвращению части уволенных сотрудников, чьи навыки оказались важными для деятельности компании.

В Twitter не комментируют сокращения, в связи с тем, что отдел по связям с общественностью ликвидирован.