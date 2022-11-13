Стало известно о нежелании американцев помогать Украине из собственных средств

Al-Ain: американцы больше не хотят помогать Украине за счет собственных средств

Жители Соединенных Штатов больше не хотят помогать Украине за счет собственных средств, пишет обозреватель Al-Ain Баха аль-Авам.

По словам журналиста, результаты промежуточных выборов в США показывают, что республиканцы не смогут управлять страной через Конгресс. Он уточнил, что демократам придется пересмотреть свою позицию относительно внутренней и внешней политики государства. Речь, в первую очередь, идет о «ставке на войну», чтобы избавиться от РФ и КНР и сохранить американскую гегемонию в мире, считает Баха аль-Авам.

Журналист указал на недоверие американцев президенту США Джо Байдену. Многие из них уверены, что результаты выборов главы государства были сфальсифицированы, и в них победил другой кандидат — Дональд Трамп. По мнению автора, кризис на Украине обнажил слабость администрации Байдена.

«Американцы не желают поддерживать Киев за счет собственных средств, и администрация, делающая это, не соответствует их чаяниям», — подчеркнул он. При этом европейцы тоже призывают своих лидеров к благоразумию в сложившейся ситуации, отметил эксперт. «Украинский кризис доказал Западу, как и России, что война — это неэффективный способ управлять народами или запугивать страны», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что США передадут Украине восемь систем противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS, а также комплекс борьбы с беспилотниками VAMPIRE.

