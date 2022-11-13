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17:08, 13 ноября 2022Мир

Вьетнам попросили определиться с позицией по Украине

Канцлер Германии Шольц попросил Вьетнам определиться с позицией по Украине

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц попросил Вьетнам определиться с позицией по Украине. Как сообщает ТАСС со ссылкой на немецкое информационное агентство DPA, глава ФРГ в ходе официального визита в Ханой назвал специальную военную операцию на Украине «нарушением международного права с опасными последствиями».

Канцлер предложил руководству Вьетнама принять во внимание тот факт, что эти последствия могут оказаться достаточно серьезными. В связи с этим Шольц отметил, что ему хотелось бы более «ясного позиционирования» Вьетнама в украинском вопросе.

«Небольшие страны больше не могут ощущать себя в безопасности в свете действий их более крупных и сильных соседей», — констатировал Шольц, добавив, что «и в Индо-Тихоокеанском регионе должна главенствовать сила права, а не право более сильного».

Ранее Шольц признался, что продолжает регулярно советоваться со своей предшественницей на посту Ангелой Меркель, несмотря на то, что они состоят в разных партиях. Он также отметил, что консультируется и со многими другими людьми, которые находятся «вдали от правительственных партий».

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Олег Давыдов
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