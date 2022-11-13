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15:31, 13 ноября 2022Силовые структуры

Полицейские Запорожья нашли в пакетах с мукой 20 килограммов взрывчатки

Полицейские изъяли более 20 кг взрывчатки в поселке Михайловка Запорожской области

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Сотрудники полиции изъяли более 20 килограммов взрывчатки в поселке Михайловка Васильевского района Запорожской области. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУВД по региону в воскресенье, 13 ноября, пишет ТАСС.

Уточняется, что взрывчатые вещества были запечатаны в пакеты с мукой. Нашли их в одном из заброшенных домовладений. Всего сотрудники правоохранительных органов нашли 23 запечатанных пакета с мукой по одному килограмму, в 13 из которых при распаковке было обнаружено взрывчатое вещество «тетрил», примерным весом по 2 килограмма каждое.

Указанное домовладение принадлежит участнику так называемого АТО, который не проживает по адресу уже несколько лет. По факту случившегося проводится проверка.

11 ноября в Луганской народной республике (ЛНР) был обнаружен тайник украинских диверсантов — там хранилось 43 заряда для гранатометов РПГ-7, более 60 взрывателей для противотанковых мин, пороховые заряды и боеприпасы. Сообщалось, что изъятое из схрона оружие предполагалось использовать для проведения терактов на территории северных районов ЛНР.

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Евгения Куликова
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