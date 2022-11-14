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11:23, 14 ноября 2022Мир

Боррель заявил о неготовности Евросоюза вводить новые санкции против России

Глава евродипломатии Боррель заявил о неготовности вводить новые санкции против России

Фото: Flashpic / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Евросоюз не готов вводить новые санкции против России, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня этого не произойдет. Мы должны быть уверены, что любые новые санкции должны иметь четкую легальную базу», — сказал Боррель, отвечая на вопрос журналистов о готовности Евросоюза к введению нового пакета антироссийских санкций.

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«Можете быть уверены, что мы не остановились», — подчеркнул дипломат. Он добавил, что государства-члены союза выступают с предложениями, которые сначала изучаются юридическими службами, и только потом вводятся новые санкции.

20 июля постоянные представители стран-участниц Европейского союза утвердили седьмой пакет санкций против России. Уточнялось, что в санкционный список попали более 50 физических и юридических лиц, среди которых фигурируют политики и военнослужащие. Кроме того, новый пакет санкций предполагает запрет на российское золото.

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Глеб Бажуткин
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