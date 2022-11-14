Минобороны заявило об отражении атаки ВСУ на южно-донецком направлении

Минобороны России заявило об уничтожении более 80 бойцов ВСУ на южно-донецком направлении

Российские военные отбили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южно-донецком направлении, уничтожив более 80 украинских военнослужащих. Об этом журналистам заявили в Министерстве обороны России в понедельник, 14 ноября.

«Активными действиями российских войск и огнем артиллерии пресечена попытка мотопехотной роты ВСУ атаковать в направлении населенного пункта Новоселка Донецкой народной республики», — говорится в заявлении военного ведомства.

Также была уничтожена техника ВСУ: один танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера и три автомобиля.

Ранее Минобороны показало на видео, как российские военные наносят удары с вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник» по позициям и технике ВСУ.