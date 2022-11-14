Раскрыты простые способы быстро высушить одежду после стирки

Представитель компании Beanbags Оуэн Уитлок: одежду следует сушить на солнце

Представитель британской компании по производству кресел-мешков Beanbags Оуэн Уитлок раскрыл простые способы быстро высушить одежду после стирки. Соответствующую информацию приводит The Sun.

Специалист отметил, что стирать белье следует как можно раньше, чтобы успеть разместить его под солнечными лучами. Кроме того, предметы гардероба следует переворачивать каждые два часа в целях равномерного избавления от влаги, а чтобы они не помялись, можно воспользоваться вешалками.

Также Уитлок посоветовал загружать в стиральную машину за раз небольшое количество изделий, поскольку в данном случае по окончании процесса она будет менее влажной. В то же время, по его словам, на сушилку за раз предпочтительнее вешать меньше одежды, чтобы впоследствии она не имела неприятного запаха. Помимо того, избавиться от последнего помогут лавандовое масло или уксус, которые британец посоветовал добавлять в порошок или кондиционер.

В октябре основатель и редактор посвященного вопросам стирки и уборки сайта In The Wash Лоуренс Смит назвал лучшие в доме места для сушки одежды в холодное время года. Так, для указанного процесса предпочтительнее выбирать в доме хорошо проветриваемые места, избегая ванной, гостиной, кухни и спальни.