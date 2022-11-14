В США рассказали о дискомфорте Китая из-за спецоперации России

WP: власти Китая испытывают дискомфорт из-за российской спецоперации и другой активности

Власти Китая, по всей видимости, испытывают определенный дискомфорт в связи с некоторой активностью России, включая спецоперацию на Украине. Об этом сообщает американское издание The Wahington Post (WP) со ссылкой на источник в администрации президента США.

Как рассказал газете высокопоставленный чиновник администрации, пожелавший остаться анонимным, официальный Пекин беспокоит безрассудная риторика и активность со стороны Москвы. В частности, в Китае неоднозначно оценивают деятельность России на Украине.

«Я думаю, также нельзя отрицать, что Китай, вероятно, одновременно удивлен и немного смущен проведением российской военной операции», — заявил собеседник WP.

Так, считает издание, о подобных настроениях Пекина свидетельствовало заявление председателя КНР Си Цзиньпина в рамках встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем, в котором китайский лидер призвал не допустить использования ядерного оружия в ходе конфликта на Украине. Подобный комментарий главы Китая можно расценивать как непосредственный сигнал президенту России Владимиру Путину, подчеркивает газета.

В начале ноября Си Цзиньпин во время встречи с Шольцем выступил против применения ядерного оружия на Украине, писал ТАСС. Председатель КНР также призвал международное сообщество в кратчайшие сроки запустить переговорный процесс между Москвой и Киевом.