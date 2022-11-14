Козленок родился с человеческим лицом и с похожими на очки кругами вокруг глаз

Daily Star: похожий на Санта-Клауса в очках козленок-мутант родился в Индии

На ферме вблизи индийского города Сирондж, штат Мадхья-Прадеш, родился козленок-мутант с человеческим лицом, толстой шерстью на голове и подбородке и похожими на очки черными кругами вокруг глаз. Об этом сообщает Daily Star.

Фермер Набаб Кхан был изумлен, когда принадлежащая ему коза родила детеныша, рот которого был очень похож на человеческий. Вокруг глаз животного имелись темные круги, которые напоминали очки, а на голове и подбородке росли пучки толстой белой шерсти. Все это делало козленка похожим на демонического Санта-Клауса.

Из-за деформации морды козленка пришлось поить молоком из шприца. Сообщается, что животное чувствует себя хорошо.

Узнав о рождении необычного козленка, жители деревни стали приходить на ферму к Кхану, где живут еще несколько коз и буйвол.

По словам ветеринара Манава Сингха, козленок-мутант страдает головной диспепсией. Это отклонение встречается у одного из 50 тысяч новорожденных животных и чаще распространено у крупного рогатого скота, чем у коз. Голова страдающего этим отклонением животного раздувается, что называется «гидроцефалией». У этого явления могут быть две причины: дефицит витамина «А» и употребление матерью неподходящих препаратов во время беременности.

При гидроцефалии в мозге скапливается слишком много жидкости из-за проблемы с дренажом и избыточным ее производством.

Ранее сообщалось, что в турецком городе Мерсин родился единственный в своем роде козленок-мутант. Животное появилось на свет с морщинистой черной кожей и без шерсти.