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10:49, 14 ноября 2022Экономика

Британский премьер представил план экономической изоляции России

Британский премьер Сунак представил план снижения влияния России на мировую экономику

Фото: Mark Thomas / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак опубликовал в издании The Telegraph программную статью о снижении влияния России на мировую экономику. План политика, представленный накануне саммита G20 в Индонезии, состоит из пяти пунктов.

Во-первых, подчеркнул премьер, необходимо продолжать оказывать поддержку тем, кому она больше всего нужна предстоящей зимой. Речь, в том числе, идет об Украине и британских гражданах, которым стало сложнее оплачивать счета за электроэнергию. Также Сунак напомнил о необходимости помощи беднейшим странам мира, чтобы избежать голода.

Во-вторых, в самое ближайшее время страны, имеющие такую возможность, должны производить больше продовольствия и высвобождать накопленные запасы, чтобы не позволить России манипулировать в этом вопросе. Сунак неоднократно обвинял Москву в использовании продовольствия в качестве оружия, хотя российская сторона опровергала все обвинения в свой адрес.

Третьим пунктом плана Сунака стало обеспечение безопасности цепочек поставок и быстрый уход от энергозависимости от России и подобных ей стран. В отдельное положение выделена необходимость сохранить приверженность продвижению свободных рынков и открытой глобальной экономики.

В финале британский лидер призвал устранять причины роста инфляции и выявлять страны, создающие «кредитные ловушки» для развивающихся стран. Он имел в виду политику выдачи государственных кредитов ради увеличения своего влияния на заемщика и требования в дальнейшем действовать в своих интересах.

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Платон Щукин
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