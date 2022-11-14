Россию обвинили в превращении продовольствия в оружие

Премьер Британии Сунак обвинил Россию в превращении продовольствия в оружие

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак накануне саммита «Большой двадцатки» (G20) призвал страны мир нарастить производство продуктов питания. Об этом он написал в статье для The Telegraph.

Сунак отметил, что «война на Украине усугубляет проблемы, с которыми сталкиваются страны по всему миру». У двух третей стран-участниц G20 уровень инфляции превышает семь процентов, отметил он. Политик призвал в первую очередь поддерживать те страны, «где это больше всего нужно предстоящей зимой».

Премьер Британии отметил помощь Украине и «меры по предотвращению голода в наиболее уязвимых частях мира». Он также обвинил Россию в превращении продовольствия в оружие.

«Во-вторых, мы должны положить конец ужасающему превращению продовольствия в оружие со стороны России. Я поддерживаю генерального секретаря ООН [Антониу Гутерреша] в обеспечении продолжения поставок зерна по Черному морю и призываю все те страны, которые могут производить больше продуктов питания или высвободить запасы, поступить именно так, чтобы помочь увеличить поставки», — подчеркнул он.

Сунак также призвал избавиться от энергетической зависимости от России.

Ранее Сунак пообещал подвергнуть Россию критике на саммите G20. «На этом саммите G20 не будет все как обычно», — подчеркнул он.