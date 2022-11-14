Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал улучшить систему МВД без излишеств

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал улучшить систему МВД без излишеств, так как лишних денег никогда не бывает. Его слова приводит БелТа.

«Мы обсудим и сегодняшние вопросы совершенствования деятельности Министерства внутренних дел. (…) Все должно укладываться в единую концепцию, и действовать мы должны адекватно ситуации. Я намекаю на то, что лишних денег никогда нет. Не было и не будет. (…) Поэтому если возможно потерпеть — значит, надо потерпеть до определенного времени», — сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что это относится в том числе к некоторым тратам на обеспечение деятельности силового блока. Однако, по словам президента, «если это уже перезрело», то необходимо оперативно принимать решение. Кроме того, он отметил, что внутри Белоруссии «проблем хватает», поэтому в республике рассматривают улучшение работы МВД.

Ранее белорусский лидер рассказал, что его бесит отсутствие дисциплины и порядка, а также наличие разболтанности в каких-либо вопросах. Как утверждает Лукашенко, он не является сторонником жестких ограничений, указав, что главное — это выполнение работы.