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12:32, 14 ноября 2022Бывший СССР

Лукашенко призвал улучшить систему МВД без излишеств

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал улучшить систему МВД без излишеств

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал улучшить систему МВД без излишеств, так как лишних денег никогда не бывает. Его слова приводит БелТа.

«Мы обсудим и сегодняшние вопросы совершенствования деятельности Министерства внутренних дел. (…) Все должно укладываться в единую концепцию, и действовать мы должны адекватно ситуации. Я намекаю на то, что лишних денег никогда нет. Не было и не будет. (…) Поэтому если возможно потерпеть — значит, надо потерпеть до определенного времени», — сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что это относится в том числе к некоторым тратам на обеспечение деятельности силового блока. Однако, по словам президента, «если это уже перезрело», то необходимо оперативно принимать решение. Кроме того, он отметил, что внутри Белоруссии «проблем хватает», поэтому в республике рассматривают улучшение работы МВД.

Ранее белорусский лидер рассказал, что его бесит отсутствие дисциплины и порядка, а также наличие разболтанности в каких-либо вопросах. Как утверждает Лукашенко, он не является сторонником жестких ограничений, указав, что главное — это выполнение работы.

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Кристина Есикова
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