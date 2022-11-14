Коуч осталась с изменившим ей мужем и объяснила причину своего решения

Коуч заявила, что изменившего партнера можно простить, если он оказывает поддержку

Если партнер после измены продолжает оказывать поддержку, его можно простить, заявила 33-летняя коуч из США Аннабелль Тейлор. Причину своего решения остаться с изменившим ей мужем она объяснила в беседе с изданием Daily Mail.

Аннабелль обнаружила, что муж ей изменяет, в 2019 году. В течение семи месяцев она размышляла над судьбой своего брака, однако, когда в ноябре того же года умерла ее мать, Аннабелль решила остаться с супругом. «Он был рядом, поддержал меня, всеми силами помогал пройти через это испытание», — рассказала она.

Коуч посоветовала и другим столкнувшимся с изменами женщинам стараться сохранять отношения, если они чувствуют, что так будет лучше. «Люди остаются вместе по ряду причин. Финансовые причины, просто отсутствие готовности уйти. Для меня решающим стало то, что мы оба работали над собой, и эта работа дала плоды», — продолжила Аннабелль.

Она посетовала на давление, которое оказывает на столкнувшихся с изменами и сохраняющих отношения женщин общество. «Есть дикий стереотип — будто это проявление слабости и наивности, а ведь это не обязательно так», — добавила она.

Коучем Аннабелль стала после измены мужа. Сейчас супруги воспитывают годовалого сына.

Ранее СМИ рассказали об истории любящей своего мужа женщины, которая решила завести любовников, чтобы удовлетворить свои потребности и сохранить брак. Она утверждает, что занимается сексом с мужем всего два раза в год.