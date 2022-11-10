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19:06, 10 ноября 2022Забота о себе

Женщина не выдержала секса дважды в год с любимым мужем и решилась на измену

The Guardian: занимающаяся сексом с мужем два раза в год женщина завела любовников

Фото: Monika Kozub / Unsplash

Любящая своего мужа женщина решила завести любовников, чтобы удовлетворить свои потребности и сохранить брак. О своих изменах она рассказала The Guardian.

Героиня материала состоит в браке уже более 10 лет. Она утверждает, что занимается сексом с мужем всего два раза в год. «Его оправдание всегда было одним и тем же: он слишком устал. У него определенно более низкое сексуальное влечение, чем у меня», — говорит женщина.

Несколько лет назад она узнала о существовании сайта знакомств для женатых людей и, не выдержав редкого секса с мужем, решилась зарегистрироваться. «За следующие несколько месяцев я встретилась с полудюжиной мужчин и переспала с тремя из них», — рассказывает она. Женщина признается, что поначалу чувствовала вину, но быстро научилась «отключать свои эмоции».

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Год назад героиня материала перестала пользоваться сайтом для разовых встреч. Она встретила мужчину, с которым начала видеться на регулярной основе. Каждый месяц они бронируют номер в отеле и иногда встречаются за чашкой кофе в ресторане. «Секс с ним фантастический — раскованный и страстный. Сравнивать плохо, но он может продолжать часами, в отличие от 10 минут с моим мужем», — утверждает она.

Женщина также отметила, что всегда ведет себя осторожно и старается «не оставлять никаких улик», чтобы не быть замеченной супругом. «Я очень надеюсь, что муж ни о чем не узнает, так как не хочу потерять его, и это плохо повлияет на детей», — опасается она.

Ранее сообщалось, что 32-летняя Вонг Са-са, работница ресторана из Китая, завела роман с начальником, а после запугала его и потребовала деньги за молчание. Мужчина обратился в окружной суд и рассказал о угрозах бывшей любовницы.

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Алиса Удовик
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