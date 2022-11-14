Подполковник США рассказал о замысле Суровикина по отводу войск из Херсона

19FortyFive: уход из Херсона позволит Суровикину сохранить силы для зимнего наступления

Отвод российских войск из Херсона, подрыв мостов и занятие обороны по левому берегу Днепра сохранит костяк наиболее подготовленных и опытных подразделений, которые нужны генералу Сергею Суровикину для проведения зимнего наступления на Украину. О замысле командующего силами специальной военной операции (СВО) рассказал экс-подполковник армии США Дэниел Дэвис в статье для 19Fortyfive.

«Суровикин смог сохранить 30 тысяч своих наиболее подготовленных и опытных солдат для использования в предстоящем наступлении, оградил южный фронт от риска украинских фланговых операций и вскоре будет иметь огромные свежие силы для использования [в новой наступательной операции]», — считает бывший высокопоставленный офицер. По его мнению, уход войск с правого берега Днепра обезопасит силы группировки.

По мнению Дэвиса, российские военные смогут начать наступление на фоне подходящих погодных условий в конце декабря или начале января, и этому будет предшествовать новая серия массированных ракетных ударов по украинской энергетической инфраструктуре, которая позволит нарушить логистические цепочки снабжения Вооруженных сил Украины.

«Пока неясно, сможет ли российское командование извлечь уроки из ошибок, совершенных за первые девять месяцев боевых действий. Но в любом случае перевес будет в их пользу, поскольку фундаментальные [стратегические] факторы по-прежнему решительно склоняются в сторону Москвы», — резюмировал Дэвис.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе последней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским предложил подумать о реалистичных позициях на переговорах с Россией и «продемонстрировать готовность к диалогу», пусть даже если это будет лишь показательной мерой.