В Херсонской области заявили о контроле Кинбурнской косы силами России

Владимир Сальдо заявил, что Кинбурнская коса находится под полным контролем ВС РФ

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Кинбурнская коса Николаевской области находится под контролем сил России. Его слова передает ТАСС.

«Кинбурнский полуостров, который в обиходе называют косой, находится под полным контролем Вооруженных сил Российской Федерации», — сказал Сальдо, добавив, что за прошедшие сутки «противник попыток высадиться на него не предпринимал».

11 ноября Минобороны России сообщило, что все российские военнослужащие переправились на левый берег Днепра. Соответствующее решение приняли командующий специальной военной операцией на Украине (СВО) генерал армии Сергей Суровикин и министр обороны России Сергей Шойгу.