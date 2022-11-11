Все российские военнослужащие переправились на левый берег Днепра

Минобороны сообщило, что все военнослужащие ВС РФ переправились на левый берег Днепра

Все российские военнослужащие переправились на левый берег Днепра. Об этом в пятницу, 11 ноября, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

9 ноября командующий специальной военной операцией на Украине (СВО) генерал армии Сергей Суровикин и министр обороны России Сергей Шойгу посчитали целесообразным организовать оборону по левому берегу Днепра. Было принято решение провести соответствующие мероприятия «в ближайшее время».

На следующий день, 10 ноября, Минобороны сообщило о начале переброски войск в строгом соответствии с утвержденным планом.

Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо, комментируя решение о переброске российских войск на левый берег Днепра, пообещал, что все земли региона «получится отстоять, справедливость будет восстановлена».