Сальдо впервые прокомментировал решение о переброске войск на левый берег Днепра

Глава Херсонской области назвал решение о переброске войск на левый берег Днепра тяжелым

Все земли Херсонской области получится отстоять, справедливость будет восстановлена. Такое заявление сделал временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо, впервые комментируя решение о переброске российских войск на левый берег Днепра. Его обращение в четверг, 10 ноября, опубликовал председатель ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

«Да, нам сейчас тяжело, но все равно мы отстоим свою землю. Наша земля в Херсонской области, вся ее территория, все ее люди будут обязательно в составе Российской Федерации», — сказал он.

9 ноября стало известно, что командующий специальной военной операцией (СВО) на Украине генерал армии Сергей Суровикин и министр обороны России Сергей Шойгу посчитали целесообразным организовать оборону по левому берегу Днепра. Маневр было решено осуществить в ближайшее время.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал решение Суровикина по Херсону сложным, но верным. По его словам, у этого участка нет возможности регулярного подвоза боеприпасов и формирования крепкого, надежного тыла.

10 ноября Минобороны сообщило, что российские войска начали переброску из Херсона на левый берег Днепра.