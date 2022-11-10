Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:19, 10 ноября 2022Россия

Сальдо впервые прокомментировал решение о переброске войск на левый берег Днепра

Глава Херсонской области назвал решение о переброске войск на левый берег Днепра тяжелым

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Все земли Херсонской области получится отстоять, справедливость будет восстановлена. Такое заявление сделал временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо, впервые комментируя решение о переброске российских войск на левый берег Днепра. Его обращение в четверг, 10 ноября, опубликовал председатель ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

«Да, нам сейчас тяжело, но все равно мы отстоим свою землю. Наша земля в Херсонской области, вся ее территория, все ее люди будут обязательно в составе Российской Федерации», — сказал он.

9 ноября стало известно, что командующий специальной военной операцией (СВО) на Украине генерал армии Сергей Суровикин и министр обороны России Сергей Шойгу посчитали целесообразным организовать оборону по левому берегу Днепра. Маневр было решено осуществить в ближайшее время.

Материалы по теме:
«На зону вы уже не вернетесь» Российских заключенных предложили отправить в зону боевых действий. Что это даст армии?
«На зону вы уже не вернетесь»Российских заключенных предложили отправить в зону боевых действий. Что это даст армии?
28 октября 2022
«Опасно просто их присутствие там» Миллионы россиян страдают из-за болезней психики. Почему их пытаются мобилизовать?
«Опасно просто их присутствие там»Миллионы россиян страдают из-за болезней психики. Почему их пытаются мобилизовать?
24 октября 2022
Путин подписал указ о военном положении в четырех регионах России. Какие меры вводятся и что нужно знать россиянам?
Путин подписал указ о военном положении в четырех регионах России.Какие меры вводятся и что нужно знать россиянам?
19 октября 2022

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал решение Суровикина по Херсону сложным, но верным. По его словам, у этого участка нет возможности регулярного подвоза боеприпасов и формирования крепкого, надежного тыла.

10 ноября Минобороны сообщило, что российские войска начали переброску из Херсона на левый берег Днепра.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Российские военные взяли под контроль Павловку
Покрытый тату мужчина с рогами рассказал о реакции окружающих на свою внешность
Волочкова показала «неожиданный сюрприз» от мужчины
Сунак поговорил с Зеленским по телефону и пообещал помощь
Сыгравший Ельцина актер рассказал о кастинге в сериал «Корона»
Жена поймала игравшего в России футболиста на измене из-за чизкейка
Разработан хлопок с антибактериальным эффектом
Американский фондовый рынок резко вырос
Российский футболист объяснил решение сменить спортивное гражданство
Россиян захотели штрафовать за наименование брежневской эпохи застоем
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.