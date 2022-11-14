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16:29, 14 ноября 2022Ценности

Стас Костюшкин раскрыл секрет молодости

Певец Стас Костюшкин заявил, что выглядит моложе своих лет благодаря хорошей генетике

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Бывший солист группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин раскрыл секрет, благодаря которому он выглядит моложе своих лет. Своими размышлениями на данную тему он поделился с изданием Teleprogramma.pro.

В интервью с журналистами певец рассказал, что у него очень хорошая генетика. «Моя мама — в прошлом манекенщица и сейчас, в 74 года, тоже преподает подиумный шаг. И она выглядит очень круто», — заявил он.

По его словам, он очень редко посещает косметолога. «Последний раз была какая-то вспышка, фотоомоложение», — пояснил исполнитель и отметил, что иногда он делает процедуры бесплатно.

В октябре певица Алсу также раскрыла секрет своей молодости. Поп-исполнительница призналась, что поддерживать молодость ей помогают аппаратные процедуры и уколы красоты. В то же время она отметила, что не так часто посещает косметолога и не исключает влияние генетики на свой внешний вид.

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Карина Черных
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