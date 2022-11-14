Стас Костюшкин раскрыл секрет молодости

Певец Стас Костюшкин заявил, что выглядит моложе своих лет благодаря хорошей генетике

Бывший солист группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин раскрыл секрет, благодаря которому он выглядит моложе своих лет. Своими размышлениями на данную тему он поделился с изданием Teleprogramma.pro.

В интервью с журналистами певец рассказал, что у него очень хорошая генетика. «Моя мама — в прошлом манекенщица и сейчас, в 74 года, тоже преподает подиумный шаг. И она выглядит очень круто», — заявил он.

По его словам, он очень редко посещает косметолога. «Последний раз была какая-то вспышка, фотоомоложение», — пояснил исполнитель и отметил, что иногда он делает процедуры бесплатно.

В октябре певица Алсу также раскрыла секрет своей молодости. Поп-исполнительница призналась, что поддерживать молодость ей помогают аппаратные процедуры и уколы красоты. В то же время она отметила, что не так часто посещает косметолога и не исключает влияние генетики на свой внешний вид.