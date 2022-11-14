Лолита рассказала об отношении к президенту Украины Зеленскому

Лолита призналась, что раньше была влюблена в президента Украины Зеленского

Украинская и российская эстрадная певица Лолита Милявская рассказала о своем отношении к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом она сообщила в эфире программы «Новые русские сенсации» на НТВ.

Артистка отметила, что раньше положительно относилась к нынешнему президенту Украины как к медиаменеджеру, однако все еще уверена, что деятелям культуры не стоит принимать участие в политических решениях.

«Я была влюблена в Зеленского как в лучшего продюсера. Но он для меня — это еще одно доказательство того, о чем я говорила до всех этих событий. Не надо артистам заниматься политикой», — поведала Лолита.

Исполнительница добавила, что ей хорошо в России: «Буду разделять с ней (страной — прим. «Ленты.ру») абсолютно все, потому что я за ней замужем. Так получилось, что с 1987 года я автоматически вышла за Россию. Лично мне это государство дало, наверное, все».

Ранее депутат Государственной Думы от партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Дмитрий Гусев предложил лишить финансирования артистов, не поддерживающих власть.

