Россиянкам объяснили неготовность мужчин содержать семью

Коуч Корниенко: мужчины не готовы содержать семью из-за неожиданной финансовой нагрузки

Из-за неожиданной финансовой нагрузки перед рождением ребенка мужчины обнаруживают, что не готовы содержать семью, рассказала консультант по детско-родительским отношениям Кристина Корниенко. Неготовность к таким тратам она объяснила россиянкам в беседе с News.ru.

По словам консультанта, мужчины могут мечтать о наследнике, но забывают, что в декретный отпуск женщины уходят за два месяца до родов, а размер пособия по уходу за ребенком составляет только 40 процентов от заработной платы. «Таким образом, финансовая нагрузка практически полностью ложится на плечи отцов, которые не всегда к этой нагрузке готовы. Как следствие, в семье начинаются частые ссоры на фоне недостатка средств, иногда приводящие к более серьезным последствиям», — продолжила Корниенко.

Избежать конфликтов можно, если отец начинает включаться в жизнь ребенка и общается с ним как можно больше, отметила коуч. В этом случае он перестает быть сторонним наблюдателем и занимает родительское место в иерархии семьи.

Ранее семейный психотерапевт и детский психолог Наталья Наумова указала на связь детских травм с проблемами в семье. По ее словам, чтобы детские конфликты и травмы не разрушили семью, нужно научиться брать ответственность за свои эмоции и уметь делать первый шаг к примирению.