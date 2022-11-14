Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:45, 14 ноября 2022Забота о себе

Россиянкам объяснили неготовность мужчин содержать семью

Коуч Корниенко: мужчины не готовы содержать семью из-за неожиданной финансовой нагрузки

Фото: Jochen van Wylick / Unsplash

Из-за неожиданной финансовой нагрузки перед рождением ребенка мужчины обнаруживают, что не готовы содержать семью, рассказала консультант по детско-родительским отношениям Кристина Корниенко. Неготовность к таким тратам она объяснила россиянкам в беседе с News.ru.

По словам консультанта, мужчины могут мечтать о наследнике, но забывают, что в декретный отпуск женщины уходят за два месяца до родов, а размер пособия по уходу за ребенком составляет только 40 процентов от заработной платы. «Таким образом, финансовая нагрузка практически полностью ложится на плечи отцов, которые не всегда к этой нагрузке готовы. Как следствие, в семье начинаются частые ссоры на фоне недостатка средств, иногда приводящие к более серьезным последствиям», — продолжила Корниенко.

Материалы по теме:
«Две женщины подарят мужчине больше любви» Истории российских семей, которые выбрали многоженство
«Две женщины подарят мужчине больше любви»Истории российских семей, которые выбрали многоженство
14 сентября 2022
«Мужчины здесь были ленивы и бесполезны» Убийства, тайные обряды и жены в подарок: как европейцы открывали для себя Азию
«Мужчины здесь были ленивы и бесполезны»Убийства, тайные обряды и жены в подарок: как европейцы открывали для себя Азию
18 сентября 2022
«Я вполне обоснованно ненавижу и боюсь мужчин» Какие идеи продвигают популярные феминистические блоги в интернете
«Я вполне обоснованно ненавижу и боюсь мужчин»Какие идеи продвигают популярные феминистические блоги в интернете
24 апреля 2016

Избежать конфликтов можно, если отец начинает включаться в жизнь ребенка и общается с ним как можно больше, отметила коуч. В этом случае он перестает быть сторонним наблюдателем и занимает родительское место в иерархии семьи.

Ранее семейный психотерапевт и детский психолог Наталья Наумова указала на связь детских травм с проблемами в семье. По ее словам, чтобы детские конфликты и травмы не разрушили семью, нужно научиться брать ответственность за свои эмоции и уметь делать первый шаг к примирению.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
В Кремле подтвердили российско-американские переговоры в Анкаре
Названо число столкнувшихся с пассивной агрессией школьников
Россиянкам объяснили неготовность мужчин содержать семью
В Китае назвали красную линию в отношениях с США
Под Москвой ребенок «на препаратах» выкинул вещи родителей из окна на машины
Погоня со стрельбой за автомобилем каршеринга попала на видео в Москве
На заводе в Подмосковье вспыхнул мощный пожар
США ввели новые санкции против России
Полиция и налоговая служба пришли с проверками в российскую сеть кафе «Андерсон»
ЕС ввел новые санкции против подозреваемых в поставках беспилотников в Россию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.