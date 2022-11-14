В России выявили нарушения при продаже парфюмерии на 3,2 миллиарда рублей

ЦРПТ: за девять месяцев в России выявили 7,8 тысячи нарушений при продаже парфюмерии

Работники Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) выявили 2,2 миллиона нарушений при продаже парфюмерии в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оператора маркировки «Честный знак».

Выяснилось, что за девять месяцев система зафиксировала множество попыток от 7,8 тысячи компаний реализовать покупателям духи и туалетную воду с различными нарушениями. Отмечается, что больше половины случаев связаны с отклонениями документа соответствия технического регламента. В частности, ретейлеры пытаются продать товары, не соответствующие разрешительной документации или с сертификатами с истекшими сроками действия.

По подсчетам аналитиков ЦРПТ, стоимость продукции, которую пытались реализовать с нарушениями, эквивалентна 3,2 миллиардам рублей. В случае если контрольно-надзорные органы примут решение о взыскании средств по указанным фактам, минимальная сумма штрафов составит 2,2 миллиарда рублей

«Больше всего нарушений зафиксировано в Краснодарском крае — 798 тысяч, после Московская область (498 тысяч), далее Москва (407 тысяч), Смоленская область и Санкт-Петербург — 57 и 40 тысяч соответственно», — говорится в заявлении оператора.

В июне появилась информация о том, что в 2022 году товарооборот в магазинах парфюмерии и косметики в торговых центрах снизился. Эксперты связывают такую тенденцию со снижением покупательской активности на фоне роста средних цен на самые популярные позиции на 30 процентов с начала года.

