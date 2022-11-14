Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:08, 14 ноября 2022Ценности

Илон Маск выступил на бизнес-форуме саммита G20 в национальной одежде

Илон Маск выступил на бизнес-форуме саммита G20 в рубашке из индонезийского батика

Фото: Willy Kurniawan / Reuters

Американский миллиардер Илон Маск выступил на бизнес-форуме саммита «Большой двадцатки» (G20) в национальной одежде Индонезии. Об этом сообщает CNBC Indonesia.

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск принял участие в виртуальной дискуссии с гендиректором компании Bakrie & Brothers Аниндьей Бакри. Отмечается, что Маск вышел на связь в рубашке, выполненной в традиционной технике батик. «Спасибо, что носите его. Мы отправили батик за 15 тысяч километров», — сказал Бакри.

Материалы по теме:
Звезды отдают миллионы за подержанные вещи 50-летней давности. Почему мода на винтаж охватила весь мир?
Звезды отдают миллионы за подержанные вещи 50-летней давности.Почему мода на винтаж охватила весь мир?
23 июня 2022
Маск против Безоса: как богатейшие бизнесмены планеты конкурируют за космос
Маск против Безоса:как богатейшие бизнесмены планеты конкурируют за космос
3 декабря 2021

Во время разговора он пригласил Маска посетить небольшую деревню, которая расположена в Центральном Сулавеси, объяснив, что батик появился именно там. «Это место, где вы найдете много никеля, так что вы можете посетить его. В планах также построить промышленный парк с нулевым уровнем выбросов чистой энергии. Вот почему этот батик особенный», — заявил Бакри.

В апреле модный редактор портала РБК Алина Малютина раскрыла россиянам стоимость одежды Илона Маска. Эксперт отметила, что основу гардероба главы компании SpaceX составляют футболки, джинсы, классические ботинки, а также кроссовки, бренды которых не удается распознать. Например, он носит одежду авторства Everyday Astronaut (псевдоним научного коммуникатора Тима Додда). На футболках данного дизайнера изображены схемы устройства ракетных механизмов, а их максимальная стоимость составляет 32 доллара.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
Песков высказался о возможных темах переговоров Путина и Эрдогана
Роналду заявил о неуважении к главному тренеру «Манчестер Юнайтед»
Президент Украины прибыл в Херсон
Экономике США предсказали успехи в борьбе с рецессией
Совладельцев российского холдинга по производству бытовой химии отдали под суд
Турция отвергла соболезнования США в связи с терактом в Стамбуле
Москвич не дождался помощи и выпрыгнул из окна девятого этажа при пожаре
Илон Маск предрек будущее человечества
Названо критичное соотношение выплат по кредиту и ежемесячного дохода
Экс-супруга Моргенштерна раскрыла актуальный статус отношений с ним
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.