Илон Маск выступил на бизнес-форуме саммита G20 в национальной одежде

Илон Маск выступил на бизнес-форуме саммита G20 в рубашке из индонезийского батика

Американский миллиардер Илон Маск выступил на бизнес-форуме саммита «Большой двадцатки» (G20) в национальной одежде Индонезии. Об этом сообщает CNBC Indonesia.

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск принял участие в виртуальной дискуссии с гендиректором компании Bakrie & Brothers Аниндьей Бакри. Отмечается, что Маск вышел на связь в рубашке, выполненной в традиционной технике батик. «Спасибо, что носите его. Мы отправили батик за 15 тысяч километров», — сказал Бакри.

Во время разговора он пригласил Маска посетить небольшую деревню, которая расположена в Центральном Сулавеси, объяснив, что батик появился именно там. «Это место, где вы найдете много никеля, так что вы можете посетить его. В планах также построить промышленный парк с нулевым уровнем выбросов чистой энергии. Вот почему этот батик особенный», — заявил Бакри.

В апреле модный редактор портала РБК Алина Малютина раскрыла россиянам стоимость одежды Илона Маска. Эксперт отметила, что основу гардероба главы компании SpaceX составляют футболки, джинсы, классические ботинки, а также кроссовки, бренды которых не удается распознать. Например, он носит одежду авторства Everyday Astronaut (псевдоним научного коммуникатора Тима Додда). На футболках данного дизайнера изображены схемы устройства ракетных механизмов, а их максимальная стоимость составляет 32 доллара.