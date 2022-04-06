Россиянам раскрыли стоимость одежды Илона Маска

Редактор Алина Малютина раскрыла, что Илон Маск носит футболки стоимостью 2700 рублей

Модный редактор портала РБК Алина Малютина раскрыла россиянам стоимость одежды, обуви и аксессуаров главы Tesla и SpaceX, американского предпринимателя, инженера и миллиардера Илона Маска, а также названия предпочитаемых им брендов. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Эксперт отметила, что основу гардероба главы компании SpaceX составляют футболки, джинсы, классические ботинки, а также кроссовки, бренды которых не удается распознать. Например, он носит одежду авторства Everyday Astronaut (псевдоним научного коммуникатора Тима Додда). На футболках данного дизайнера изображены схемы устройства ракетных механизмов, а их максимальная стоимость составляет 32 доллара (около 2700 рублей).

При этом, по словам Малютиной, время от времени Маск появляется на публике в более дорогих нарядах. Так, в мае 2021 года миллиардер пришел на съемки ток-шоу Saturday Night Live в черных футболке и пиджаке, который был застегнут на металлическую скрепку. Стоимость данного образа составила почти 2,8 тысячи фунтов (около 305 тысяч рублей), не считая цену обуви.

Кроме того, американский Дом моды Tom Ford шил бизнесмену костюмы на заказ. Также на нем не единожды замечали выполненные из потертой кожи куртки английской марки Belstaff. В данной одежде снимались в фильмах многие знаменитости, а латиноамериканский революционер Эрнесто Че Гевара пересек Латинскую Америку, пояснила редактор.

К тому же Маск периодически выбирает брендовую обувь. Например, «джорданы» Nike, выполненные специально для него из кожи питона черного цвета, на которых лазером был вырезан символ марки свуш и логотип Tesla. Кроме того, рэпер Канье Уэст подарил главе SpaceX, с которым давно состоит в дружеских отношениях, кроссовки своего бренда Yeezy 500 High. Данная модель оценивалась в 220 долларов (около 18 тысяч рублей) в начале продаж.

Что касается аксессуаров, специалист объяснила, что Маск носит часы Tag Heuer Carrera Calibre 1887 с сапфировым стеклом, которые были созданы при участии Space X. На старте продаж они стоили около шесть тысяч долларов (около 500 тысяч рублей).

Ранее в апреле сообщалось, что глава Tesla и SpaceX Илон Маск стал самым богатым человеком на планете, впервые заняв первое место ежегодного рейтинга миллиардеров по версии Forbes. Подсчеты завершили к 11 марта — к этому моменту состояние Маска оценивалось в 219 миллиардов долларов. За год он, несмотря на продажу значительной части акций Tesla, стал богаче на 68 миллиардов долларов и таким образом обошел предыдущего лидера рейтинга основателя Amazon Джеффа Безоса на 48 миллиардов.