Молодой россиянин зарезал незнакомого мужчину на улице Москвы из-за ссоры

В Москве молодой человек зарезал незнакомца на улице и спрятал тело в мусорном контейнере

На юго-западе Москвы 23-летнего уроженца Курской области обвинили в убийстве 47-летнего мужчины. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По данным ведомства, вечером 12 ноября на улице Марии Ульяновой между фигурантом и незнакомым ему жителем произошла драка во время ссоры. Тогда россиянин достал нож и зарезал оппонента. После чего он спрятал тело погибшего в мусорный контейнер и сбежал.

Очевидцы позвонили в полицию и сообщили о случившемся. Вскоре обвиняемого задержали. По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Следователь будет ходатайствовать перед Гагаринским районным судом об аресте молодого человека. Назначены необходимые судебные экспертизы.