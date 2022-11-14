Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:49, 14 ноября 2022Силовые структуры

Россиянин избил 16-летнюю соседку за выгул собаки без намордника

В Саратове мужчина избил 16-летнюю девочку и сломал ей нос за выгул собаки без намордника

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Саратове 38-летний местный житель напал на 16-летнюю девочку, которая выгуливала собаку. Об этом в понедельник, 14 ноября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным ведомства, школьница пошла гулять с питомцем и встретила соседа. Его разозлило, что животное без намордника, тогда он избил потерпевшую. Несовершеннолетняя обратилась в больницу. Отмечается, что у нее сломан нос.

Сотрудники медицинского учреждения обратились в полицию и рассказали о случившемся. По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью») УК РФ. Мужчину доставили в отдел полиции. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Стало известно о попытках ВСУ помешать людям покинуть Херсон
Кейт Миддлтон вышла в свет в украшениях принцессы Дианы
Таран беспилотника в ходе спецоперации показали на видео
Российского депутата обвинили в небрежном хранении оружия после убийства
Стало известно о планах Маска заставить сотрудников Twitter платить за обеды
Россиянам стали доступны подешевевшие туры на популярный курорт Азии
Киеву и семи областям Украины предрекли многодневные отключения света
Названо число столкнувшихся с пассивной агрессией школьников
Россия запретила въезд в страну для 100 граждан Канады
Германия объявила о национализации бывшей «дочки» «Газпрома»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.