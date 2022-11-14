Россиянин избил 16-летнюю соседку за выгул собаки без намордника

В Саратове мужчина избил 16-летнюю девочку и сломал ей нос за выгул собаки без намордника

В Саратове 38-летний местный житель напал на 16-летнюю девочку, которая выгуливала собаку. Об этом в понедельник, 14 ноября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным ведомства, школьница пошла гулять с питомцем и встретила соседа. Его разозлило, что животное без намордника, тогда он избил потерпевшую. Несовершеннолетняя обратилась в больницу. Отмечается, что у нее сломан нос.

Сотрудники медицинского учреждения обратились в полицию и рассказали о случившемся. По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью») УК РФ. Мужчину доставили в отдел полиции. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.