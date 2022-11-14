В России не нашли возможности потратить деньги на цифровую экономику

«Ведомости»: на нацпроект «Цифровая экономика» к ноябрю потратили только 42,3% бюджета

К ноябрю расходы на национальный проект «Цифровая экономика» составили только 42,3 процента от заложенных на него в федеральном бюджете средств. Об этом со ссылкой на данные, опубликованные Министерством финансов, пишут «Ведомости».

В общей сложности удалось потратить 81,9 миллиарда рублей. В процентном соотношении лучше всего дела обстоят с проектом «Искусственный интеллект». На него нашли возможность израсходовать 83,9 процента из запланированных 7,2 миллиарда.

Однако большинство направлений профинансированы менее чем наполовину. Так, на «Кадры для цифровой экономики» ушло 34,9 процента (3,9 миллиарда рублей), на «Нормативное регулирование правовой среды» — 19 процентов (31 миллиона рублей), на «Обеспечение доступа в интернет за счет развития спутниковой связи» не потрачено ничего при планах в 11 миллиардов.

Представитель Минфина подтвердил цифры. В ведомстве заметили, что до половины расходов по нацпроекту приходится на контракты. Чаще всего они оплачиваются в конце года, а значит, ситуация может улучшиться.

Вместе с тем директор АНО «Инфокультура» Иван Бегтин предупредил, что текущее недофинансирование объясняется и санкционными ограничениями. Ограничение на поставки оборудования, невозможность приобретения лицензий на установку и обслуживание иностранного обеспечения сделали невозможными полноценное исполнение планов.

Что касается проекта по доступу в интернет за счет спутниковой связи, то в Минцифры рассказали, что еще в марте ответственным исполнителем по проекту стал «Роскосмос». В свою очередь директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов предположил, что нулевое исполнение связано с тем, что спутники не запустили. С ним согласен источник издания в одном из операторов большой четверки. По его мнению, проблемы возникли из-за критических трудностей с поставками иностранного и отечественного оборудования, которое во многом тоже состоит из зарубежных комплектующих.

Ранее сообщалось, что по итогам третьего квартала продажи ноутбуков в России упали более чем в два раза, при этом корпоративный сектор сократил закупки в три раза сильнее, чем розничный. Эксперты объясняют ситуацию отсутствием на рынке нужного оборудования.