Минфин обсудит подход к расчету цен на нефть для начисления налогов

РБК: Минфин РФ обсудит новый подход к расчету цен на нефть для начисления налогов

Минфин РФ обсудит новый подход к расчету цен на нефть для начисления налогов, при этом в начале следующего года ведомство собирается обсудить с нефтяными компаниями и другими министерствами возможный переход на использование других котировок. Об этом сообщает РБК.

Так, в связи с западными санкциями встал вопрос о переходе на дополнительные или альтернативные ценовые данные по российской нефти. Европейские клиенты на фоне эмбарго Евросоюза, которое вступит в силу 5 декабря, резко сократили закупки российской сырой нефти морем.

Поэтому Argus недавно изменило методику определения котировок Urals. Масштабное перенаправление экспортных потоков Urals из стран ЕС в другие регионы, прежде всего в Азиатско-Тихоокеанский регион и Турцию, привело к снижению торговой активности в традиционных центрах ценообразования — Северо-Западной Европе и Средиземноморье, а также к снижению важности этих направлений для оценки стоимости сорта.

Ранее стало известно, что российские нефтегазовые доходы в октябре не оправдали ожиданий властей. Минфин сообщил, что по итогам месяца бюджет недополучил 7,5 миллиарда рублей с этих отраслей. Недополученные доходы можно объяснить снижением экспорта нефти в октябре на 2 процента, которое не смогло компенсировать повышение стоимости российского экспортного сорта Urals.