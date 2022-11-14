Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
02:19, 14 ноября 2022Экономика

Минфин обсудит подход к расчету цен на нефть для начисления налогов

РБК: Минфин РФ обсудит новый подход к расчету цен на нефть для начисления налогов

Фото: Pixabay

Минфин РФ обсудит новый подход к расчету цен на нефть для начисления налогов, при этом в начале следующего года ведомство собирается обсудить с нефтяными компаниями и другими министерствами возможный переход на использование других котировок. Об этом сообщает РБК.

Так, в связи с западными санкциями встал вопрос о переходе на дополнительные или альтернативные ценовые данные по российской нефти. Европейские клиенты на фоне эмбарго Евросоюза, которое вступит в силу 5 декабря, резко сократили закупки российской сырой нефти морем.

Поэтому Argus недавно изменило методику определения котировок Urals. Масштабное перенаправление экспортных потоков Urals из стран ЕС в другие регионы, прежде всего в Азиатско-Тихоокеанский регион и Турцию, привело к снижению торговой активности в традиционных центрах ценообразования — Северо-Западной Европе и Средиземноморье, а также к снижению важности этих направлений для оценки стоимости сорта.

Ранее стало известно, что российские нефтегазовые доходы в октябре не оправдали ожиданий властей. Минфин сообщил, что по итогам месяца бюджет недополучил 7,5 миллиарда рублей с этих отраслей. Недополученные доходы можно объяснить снижением экспорта нефти в октябре на 2 процента, которое не смогло компенсировать повышение стоимости российского экспортного сорта Urals.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Госдуме предложили демобилизовать преподавателей вузов из ЛНР и ДНР
Запад столкнулся с дилеммой из-за отчаяния Украины
Названы основные симптомы рака легких
Российские авиакомпании получат меньше Superjet 100
США назвали угрозой суверенитету европейской страны
Россиян предупредили о связи лишнего веса с одним из видов рака
Минфин обсудит подход к расчету цен на нефть для начисления налогов
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
Сотрудница «Макдоналдса» научилась определять внешность клиентов по их заказам
Россиянам напомнили о праве сменить страховой фонд
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.