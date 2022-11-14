В США анонсировали санкции против ВПК России

Reuters: глава Минфина США Йеллен анонсировала санкции против российского ВПК

Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон введет ограничения против «транснациональной сети», которая приобретает технологии для российского военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом сообщает агентство Reuters.

Йеллен анонсировала новые санкции США против транснациональной сети, совершающей покупки для российского ВПК. Она подчеркнула, что ограничения коснутся «14 физических и 28 юридических лиц».

«Это лишь часть наших масштабных усилий по уменьшению военных возможностей России и лишению ее необходимого оборудования с помощью санкций и экспортного контроля», — отметила она.

Ранее Йеллен рассказала о лучшей помощи для мировой экономики. К такой поддержке она отнесла завершение конфликта на Украине, что является «моральным императивом». Йеллен также отметила помощь США и Франции Украине, а также работу этих стран над «привлечением России к ответственности».