На Украине назвали ожидаемую сумму поступлений от партнеров

Глава Минфина Украины Марченко заявил, что Киев ожидает получить от партнеров $7,8 млрд

На Украине рассчитывают получить 7,8 миллиарда долларов от зарубежных партнеров. Сумму внешнего финансирования во время брифинга в Медиацентре назвал министр финансов Украины Сергей Марченко, передает агентство «Укринформ».

По его словам, в ноябре Киев ожидает поступления в размере около 4,8 миллиарда долларов, а в декабре возможное внешнее финансирование может составить около 3 миллиардов долларов. Марченко подчеркнул, если бы международная финансовая помощь в сентябре и октябре находилась на таком уровне, ситуация развивалась бы более «позитивно». Глава ведомства также добавил, что в ноябре и декабре расходы самые высокие, поэтому положение «несколько сложнее».

«Мы сейчас ищем все возможности, чтобы безболезненно пройти ноябрь и декабрь и провести все необходимые расходы», — отметил Марченко.

В сентябре на Украине подсчитали объем международной финансовой помощи. Министр финансов Украины Марченко заявил, что с 24 февраля Украина получила около 18 миллиардов долларов помощи от международных партнеров.