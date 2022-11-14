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17:13, 14 ноября 2022Интернет и СМИ

В RTVI прокомментировали сообщение о блокировке сайта канала в России

В RTVI опровергли сообщение о блокировке сайта канала на территории России

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Представители RTVI опровергли сообщение о том, что сайт телеканала заблокируют на территории России по решению Ленинского суда во Владимире. В Telegram-канале СМИ уточняется, что доступ собираются ограничить только к одному материалу, а не ко всему сайту целиком.

Представители RTVI сообщили, что в настоящий момент сайт канала работает в штатном режиме. Они добавили, что его не планируется блокировать.

«Сегодня в медиаполе появились сообщения о блокировке сайта RTVI на территории России. СМИ и Telegram-каналы ссылаются на решение Ленинского районного суда города Владимир. (...) Решение [о блокировке] касается одного материала, а не всего сайта целиком», — прокомментировали в RTVI решение суда.

В редакции добавили, что не получали никаких официальных уведомлений об ограничении доступа к сайту телеканала со стороны контролирующих органов власти.

14 ноября Telegram-канал «Довод» написал о том, что Ленинский районный суд Владимира удовлетворил исковое заявление о блокировке сайтов канала RTVI и интернет-портала NUR.KZ, новостной площадки «Викиновости», а также страницы на LiveJournal. «Решение суда не опубликовано, а в карточке дела не уточняется, касается ли блокировка отдельных страниц или сайтов полностью», — написали представители Telegram-канала.

Cогласно данным сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов в интернете, сайты RTVI, NUR.KZ и «Викиновостей» в настоящий момент не блокируются в России.

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Евгения Наумова
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