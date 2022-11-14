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00:58, 14 ноября 2022Россия

В ЛНР сообщили об обстреле украинскими военными Сабовки

Представительство ЛНР в СЦКК сообщило о ракетном обстреле ВСУ населенного пункта Сабовка

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Представительство Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины рассказало в своем Telegram-канале об обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) населенного пункта Сабовка реактивными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 22.10 по населенному пункту Сабовка с применением РСЗО HIMARS (пять ракет)», — сказано в сообщении.

Ранее бывший посол Луганской народной республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник сообщил о предотвращении системами противовоздушной обороны попытки обстрелять пригород Луганска со стороны ВСУ. Уточняется, что украинские военные предприняли попытку атаковать пригород.

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Марина Совина
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