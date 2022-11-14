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05:00, 14 ноября 2022Забота о себе

После секса втроем женщине из-за ревности понадобилась психологическая помощь

Женщине, согласившейся на секс втроем, понадобилась психологическая помощь из-за ревности

Фото: Miquel Parera / Unsplash

Жительница Великобритании по имени Прия рассказала, что ее муж продолжил общение с партнершей после секса втроем. Свою историю британка рассказала изданию HuffPost UK.

Прия согласилась на секс втроем с мужем и посторонней девушкой. Через несколько месяцев выяснилось, что супруг продолжает общаться со знакомой, которая побывала в их постели.

По словам Прии, она испытала жгучую ревность, однако супруг убедил ее, что между ним и приятельницей ничего нет. Она попросила супруга прекратить общение, но тот заявил, что принципиально не станет этого делать, чтобы доказать свою правоту. Тогда женщине понадобилась психологическая помощь.

Я чувствую, что он мне не изменяет. Но меня раздражает, что он продолжает общение против моей воли. Мне больно из-за этого

Прияревнивая жена

Семейный психолог Джоджина Смит, к которой обратилась Прия, подтвердила, что сложившаяся ситуация может угнетать и приводить к ссорам. «Поэтому надо все детально обсудить и взвесить, прежде чем приводить в супружескую спальню третьего человека», — сказала она.

В то же время Смит отметила, что понимает точку зрения обоих супругов: ведь муж не сомневается, что его чувства к этому человеку носят платонический характер, и не понимает, почему жена воспринимает дружбу как угрозу. Но в семейных отношениях чувства мужа и жены должны быть на первом месте, добавила она.

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Семейный психолог назвала несколько путей разрешения конфликта. Она посоветовала мужу и жене откровенно поговорить обо всем и обозначить границы дружбы. К тому же Прие с супругом стоит определить, может ли дружба одного из них угрожать будущему семьи.

«Если у пары не получается самостоятельно выбраться из сложившейся ситуации, но они намерены сохранить брак, укрепив отношения, им следует обратиться за психологической помощью к специалисту», — подвела итог Смит.

Ранее сексопатолог Питер Саддингтон предупредил об опасности секса втроем. Он пояснил, что нельзя решаться на подобные эксперименты при отсутствии симпатии, но еще хуже — выбирать в партнеры близких друзей.

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Алиса Дмитриева
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