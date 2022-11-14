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14:36, 14 ноября 2022Силовые структуры

Возбуждено дело в отношении избившей дочь за побег из церкви россиянки

СК возбудил дело в отношении матери, избившей четырехлетнюю дочь за побег из церкви в Югре

Кадр: группа «ЧП Нижневартовск» во «ВКонтакте»

В Югре возбудили дело в отношении 36-летней жительницы города Радужный, подозреваемой в избиении четырехлетней дочери. Об этом в понедельник, 14 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело возбуждено по пунктам «г» части 2 статьи 117 («Истязание») и статьи 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК РФ.

Ранее в сети появилось видео, как мать избила и обматерила своего ребенка за побег из церкви и желание смотреть мультики. На кадрах, снятых очевидцем, видно, что россиянка громко ругается на двоих малолетних детей у подъезда жилого дома и несколько раз бьет по лицу плачущую девочку, грубо вытаскивая ее из коляски.

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Екатерина Власова
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