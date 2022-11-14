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09:18, 14 ноября 2022Мир

Первой женщиной-президентом Словении стала бывший адвокат жены Трампа

Экс-адвокат Мелании Трамп Пирц-Мусар стала первой женщиной-президентом Словении

Фото: Luka Dakskobler / Globallookpress.com

На выборах президента Словении победила 54-летний юрист и бывший адвокат Мелании Трамп Наташа Пирц-Мусар. Она стала первой женщиной в истории страны, занявшей пост главы словенского государства. О первых решениях и будущих инициативах нового президента сообщает портал 24ur.

Бывший адвокат жены Трампа пообещала усилить внимание властей к потребностям пожилых людей и молодежи, а также защищать права человека и демократию, чтобы население страны могло воспринимать ее как президента «для всех граждан Словении».

Наташа Пирц-Мусар получила почти 54 процента голосов избирателей, в то время как ее прямой конкурент, экс-глава МИДа Анже Логар, получил 46 процентов голосов.

Ранее стало известно, что бывший президент США Дональд Трамп намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборы главы государства, которые пройдут в стране в 2024 году, несмотря на умеренные результаты Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс.

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Виктория Кондратьева
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