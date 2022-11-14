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05:57, 14 ноября 2022Интернет и СМИ

Парень придумал оригинальный способ получать дополнительные перерывы на работе

Пользователь Reddit переубедил руководителя, который не разрешал ему ходить на перерывы

Фото: Gustavo Valiente / Globallookpress.com

Некурящий пользователь Reddit поделился историей о том, как нашел оригинальный способ получать дополнительные перерывы на работе. Он рассказал, что начальник не разрешал ему ходить на перерыв вместе с другими сотрудниками, однако он придумал, как переубедить руководителя.

«Я был единственным уборщиком в здании, дружил с охранниками и проводил с ними большую часть своих перерывов. Все они были курильщиками, и я заметил, что они делали небольшой перерыв на перекур», — рассказал автор поста. Парень добавил, что обычно отправлялся на перерывы в месте с охранниками, пока его босс не запретил ему делать это. «Перекуры только для курильщиков, и я не мог просто так проводить время с ними», — объяснил герой истории точку зрения руководителя.  

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По словам автора поста, охранники посоветовали ему держать в руках незажженную сигарету во время перерывов, однако он придумал другой способ решения проблемы. На следующий день он взял на работу пачку бенгальских огней. Когда наступило время перерыва, рассказчик вышел с охранниками и вместо сигареты держал зажженный огонек в руке. «Мы все хорошо посмеялись над этим», — поделился воспоминаниями герой истории. 

Увидев, что парень нарушил его требование, начальник подошел к нему, чтобы поговорить. Однако охранники в защиту своего коллеги заявили, что технически парень не нарушил требование руководителя, так как бенгальский огонек дымился (в английском языке глагол smoke обозначает и «курить», и «дымиться» — прим. «Ленты.ру»).

Начальник оценил шутку рассказчика и извинился. Он добавил, что, пока парень хорошо выполняет свою работу, он может позволить себе брать перерывы вместе с другими сотрудниками даже без бенгальских огней.

В комментариях многие пользователи поддержали рассказчика. Некоторые из них отметили, что регулярные перерывы помогают людям быть более работоспособными. «По моему опыту, люди работают намного лучше, когда им регулярно дают несколько минут свежего воздуха. Пятиминутный перерыв каждый час творит чудеса с моральным духом и производительностью», — написал один из комментаторов. Кроме того, многие сочли, что курящие и некурящие сотрудники должны иметь одинаковое количество перерывов.

Елизавета Ермильчева
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