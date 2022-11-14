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10:44, 14 ноября 2022Ценности

Дуа Липа снялась в прозрачном платье с героем «Спанч Боба» на груди

Певица Дуа Липа снялась в платье-сетке с Патриком Старом на лифе и восхитила фанатов

Фото: @dualipa

Британская певица Дуа Липа поделилась новыми снимками в откровенном наряде и развеселила фанатов. Фотографии опубликованы на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Знаменитость снялась в прозрачном платье-сетке розового цвета, которое оголяло часть ее груди. При этом видно, что на лиф пришиты аппликации в виде героя мультфильма «Спанч Боб» Патрика Стара. При этом на лицо поп-исполнительницы нанесли нюдовый макияж, а волосы распустила. Она также надела перчатки в тон образа.

Подписчики восхитились внешним видом Дуа Липы в комментариях под постом, который набрал более трех миллионов лайков. «Красотка», «Просто лучший костюм», «Сексуально и смешно одновременно», «Вау», «Самая красивая», «Огонь», — высказывались поклонников.

В сентябре Дуа Липа вышла в свет в прозрачном платье и удивила пользователей сети. Певица посетила показ совместной коллекции брендов Fendi и Versace в рамках Недели моды в Милане в облегающем черном платье из данной коллаборации, которое оформлено декольте, стразами и разрезом на юбке.

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Карина Черных
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