Украина дважды поддержала в ООН антиизраильские резолюции

Посол Бродский: Украина дважды проголосовала в ООН за антиизраильские резолюции

Посол Израиля на Украине Михаэль Бродский заявил, что страна разочарована действиями Украины в Организации Объединенных Наций (ООН). Киев дважды за последние две недели поддержал антиизраильские резолюции, написал дипломат в своем Twitter-аккаунте.

«Поддержка Украиной резолюции ООН "Действия Израиля", отрицающей связи евреев с Храмовой горой и призывающей к консультативному заключению Международного суда, крайне разочаровывает. Поддержка антиизраильских инициатив в ООН не способствует укреплению доверия между нашими странами», — подчеркнул он.

Ранее президент Израиля Ицхака Герцог поручил Биньямину Нетаньяху, одержавшему победу на парламентских выборах на пост премьер-министра страны, сформировать правительство. Это необходимо сделать в течение 28 дней.

12 ноября комитет ООН утвердил инициативу Палестины направить в Международный суд ООН в Гааге запрос о правовом статусе «длительной оккупации, заселения и аннексии Израилем палестинской территории, оккупированной с 1967 года». Резолюцию вынесут на голосование Генеральной ассамблеи ООН.

Итоги процедуры осудил премьер-министр Израиля Яир Лапид. «Этот шаг не изменит реальности на местах, ничего не принесет палестинскому народу и может привести к эскалации», — подчеркнул он.